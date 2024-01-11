ВНИИ труда: в РФ насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду

В России насчитывается 4,4 млн человек, которых можно привлечь к труду. Речь идет о безработных и занятых неполный день, приводят "Известия" слова авторов исследования о кадровом голоде, опубликованного в журнале ВНИИ труда.
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