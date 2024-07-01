Город-герой Волгоград встретил "Поезд памяти"

Новой важной исторической точкой в маршруте "Поезда памяти" стал город-герой Волгоград. Более 200 школьников не только из России, но и других стран посетили места, в прямом смысле пропитанные героизмом и отвагой солдат Великой Отечественной войны.
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