Александр Лазарев: Чиновникам США удобно платить украинской кровью

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись политолога Александра Лазарева: Если США перестанут поддерживать Киев, придется воевать американцам — Кирби: "Если мы перестанем поддерживать Украину, что станет следующим завоеванием Путина? Сколько еще придется заплатить, в том числе американской кровью?"Ещё бы, конечно куда удобней сидящим на мраморных балконах и попивающим виски чиновникам США платить украинской кровью и зарабатывать огромные средства на военных действиях.