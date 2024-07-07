🇲🇱🇧🇫🇳🇪 Как прошел первый саммит Альянса Государств Сах

🇲🇱🇧🇫🇳🇪 Как прошел первый саммит Альянса Государств Сахеля 6 июля в столице Нигера Ниамей прошел первый саммит Альянса Государств Сахеля, который объединяет антизападные правительства Западной Африки.
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🇲🇱🇧🇫🇳🇪 Как прошел первый саммит Альянса Государств Сахеля 6 июля в столице Нигера Ниамей прошел первый саммит Альянса Государств Сахеля, который объединяет антизападные правительства Западной Африки.
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