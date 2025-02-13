Ранняя весна и ранняя аллергия: почему сезон поллиноза в России начнется раньше срока Ирина ВальковаНеобычайно мягкая зима 2024-2025 годов привела к тому, что сезон аллергии в России стартует как минимум на месяц раньше обычного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии