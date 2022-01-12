Гейтс заявил, что омикрон-штамм сделает коронавирус сезонным заболеванием

Миллиардер считает, что переболевшие новым вариантом COVID-19 имеют более сильный иммунитетОснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может вызвать снижение числа заражений и переход COVID-19 в разряд сезонных заболеваний.
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