Гейтс заявил, что омикрон-штамм сделает коронавирус сезонным заболеванием

Миллиардер считает, что переболевшие новым вариантом COVID-19 имеют более сильный иммунитетОснователь и бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что распространение омикрон-штамма коронавируса может вызвать снижение числа заражений и переход COVID-19 в разряд сезонных заболеваний.