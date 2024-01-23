Волк выходит к селу на севере Иркутской области

В полиции Иркутской области рассказали, что волк выходит в село Кобь Братского района. Люди заметили, как зверь вышел из прилегающей лесополосы и направился в сторону одного из жилых домов, на участке которого живет собака.
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