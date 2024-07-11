Испанский город будет бороться с жарой с помощью мобильных "климатических островов"

Этот летний туристический сезон на таких популярных пляжных направлениях, как Испания, Италия и Греция, уже омрачился погодными условиями – помимо адской жары туристам портит отдых еще и нехватка воды из-за засухи.
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