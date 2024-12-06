Украинские АЭС возобновили производство электроэнергии

Гросси: три украинские АЭС возобновили объемы производства электроэнергии Три украинские АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — в основном восстановили объемы производства энергии после значительного снижения на прошлой неделе, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.