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Украинские АЭС возобновили производство электроэнергии

Украинские АЭС возобновили производство электроэнергии

Гросси: три украинские АЭС возобновили объемы производства электроэнергии Три украинские АЭС — Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская — в основном восстановили объемы производства энергии после значительного снижения на прошлой неделе, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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