В соединении противовоздушной обороны ВВО в Забайкалье стартовали учебные сборы с молодыми лейтенантами – выпускниками ВВУЗов 2022 года

В соединении противовоздушной обороны ВВО в Забайкалье стартовали учебные сборы с молодыми лейтенантами – выпускниками ВВУЗов 2022 года

В ходе сборов прибывшие офицеры пройдут анкетирование по социальным вопросам, выполнят упражнения учебных стрельб и нормативы, сдадут зачеты по всем основным предметам профессионально-должностной подготовки.

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