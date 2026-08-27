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Мировое обозрение

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Расчёты ударных БПЛА «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчёты ударных БПЛА «Севера» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Удар, о котором сообщили из приграничья, на первый взгляд выглядит как рядовая сводка. Но за скупой формулировкой «уничтожены пункты управления БПЛА» скрывается то, что военные называют «ослеплением» противника.

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