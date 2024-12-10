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Многодетным ямальцам надо подать заявление для перерасчёта компенсации за ЖКУ

Многодетным ямальцам надо подать заявление для перерасчёта компенсации за ЖКУ

Информацию опубликовало окружное управление соцзащиты населения. Размер выплаты вырос с мая. Теперь многодетные получают компенсацию не только за коммунальные услуги, но и за жилищные, в том числе за взносы на капитальный ремонт.

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