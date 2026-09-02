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ЦБ Нидерландов перевез золото из США в Великобританию

Центральный банк Нидерландов (DNB) с марта по август 2026 года перевел в Лондон около 86 тонн золота — более четверти из почти 313 тонн, хранившихся в США и Канаде.

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