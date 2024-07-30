БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Татьяна Кибишева
    Нашей бы власти да в мозги, может быть хоть от головной боли что-нибудь начали бы решать с миграцией!!!!!Главные новости. ...
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Отток русских из Казахстана резко сократила СВО

Отток русских из Казахстана резко сократила СВО

Начало СВО на Украине резко сократило отток русского населения Казахстана в Россию. Впрочем, явление это, скорее всего, временное, и после окончания военных действий миграционные процессы войдут в привычное для республики русло.

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