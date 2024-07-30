Отток русских из Казахстана резко сократила СВО

Начало СВО на Украине резко сократило отток русского населения Казахстана в Россию. Впрочем, явление это, скорее всего, временное, и после окончания военных действий миграционные процессы войдут в привычное для республики русло.
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