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Пятый канал

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Наивный учитель биологии из Австралии стал пушечным мясом ВСУ за свой счет

Наивный учитель биологии из Австралии стал пушечным мясом ВСУ за свой счет

Австралийский наемник свободу и веру в то, ради чего приехал на Украину. Попав в плен, он признался, что поверил западной пропаганде, а в итоге украинское командование отправило его под пули почти бесплатно.

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