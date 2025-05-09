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Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»

Пеллегрини о 2:2 с «Фиорентиной»: «Соперник не доходил до наших ворот, а «Бетис» постоянно создавал моменты. Рады выйти в финал, особенно против «Челси»

В полуфинале «Бетис» прошел «Фиорентину» (2:1, 2:2) и в решающем матче встретится с «Челси» 28 мая.   «Мы шли за победой, и, думаю, мы это сделали.

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