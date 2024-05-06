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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куница и Косторная не смогли вылететь из Ташкента: «Нас высадили из-за неполадок с двигателем. Ну, спасибо, что живы»

5 мая в столице Узбекистана проходило ледовое шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро» с участием Алены Косторной и Георгия Куницы, выступающих в паре.

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