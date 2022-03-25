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Глава Крыма призвал заблокировать YouTube. Роскомнадзор требует восстановить доступ к каналу Сергея Аксенова

Глава Крыма призвал заблокировать YouTube. Роскомнадзор требует восстановить доступ к каналу Сергея Аксенова

https://www.ixbt.com/news/2022/03/25/glavy-kryma-prizval-zab. Как стало известно, популярная платформа YouTube заблокировала официальный канал главы Республики Крым Сергея Аксенова.

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