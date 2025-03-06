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Глава РФПИ заявил, что кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино

Глава РФПИ заявил, что кризис долговых рынков Евросоюза грозит эффектом домино

Долговой кризис Евросоюза (ЕС) может привести к эффекту домино на других рынках. Такое заявление на своей странице в социальной сети Х сделал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

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