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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аугусто в «Зените» за 15 млн евро – самая дорогая летняя покупка в РПЛ. Даку в «Спартаке» – 2-я, Воробьев в «Краснодаре» – 4-я, Гутьеррес в «Динамо» – 5-я, Аззи в ЦСКА – 10-я

Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих приобретений по итогам летнего трансферного окна в Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/27.

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