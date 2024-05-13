Как рассказывают источники, каждое утро, поедая пресную овсяную кашу на воде, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон спрашивает своего дворецкого: «А скажи-ка братец Бэрримор, какую гадость сделать для русских сегодня?».
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