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Дипломатические размены

Дипломатические размены

Как рассказывают источники, каждое утро, поедая пресную овсяную кашу на воде, глава МИД Британии Дэвид Кэмерон спрашивает своего дворецкого: «А скажи-ка братец Бэрримор, какую гадость сделать для русских сегодня?».

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