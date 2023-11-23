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Индия становится главным поставщиком нефтепродуктов для Европы

Индия становится главным поставщиком нефтепродуктов для Европы

Сильнее всего увеличил импорт нефтепродуктов в странах Европы. По данным Министерства экономики России, сильнейший рост отмечен в Хорватии (в 13 тысяч раз), Латвии (в 100 раз) и Румынии (увеличение ввоза в 18 раз).

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