Индия становится главным поставщиком нефтепродуктов для Европы

Сильнее всего увеличил импорт нефтепродуктов в странах Европы. По данным Министерства экономики России, сильнейший рост отмечен в Хорватии (в 13 тысяч раз), Латвии (в 100 раз) и Румынии (увеличение ввоза в 18 раз).