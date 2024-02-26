Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Соперница Трампа Никки Хейли потеряла финансирование крупного спонсора

Соперница Трампа Никки Хейли потеряла финансирование крупного спонсора

Крупная организация «Американцы за процветание» (AFP), которую поддерживает миллиардер Чарльз Кох, сообщила о прекращении финансирования президентской кампании Никки Хейли - республиканской кандидатки и соперницы Дональда Трампа.

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