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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петр Гуменник выступит в шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду»

Чемпион России по фигурному катанию Петр Гуменник выступит в ледовом шоу Евгении Медведевой .  Ледовое шоу Медведевой «Дискотека 90-х на льду» пройдет 2 октября в Москве на «ЦСКА Арене».

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