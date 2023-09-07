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Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 миллиона рублей

Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 миллиона рублей

Баста задолжал налоговой службе почти 1,5 миллиона рублейБастаРэпер Баста задолжал налоговой службе 1 миллион и 449 тысяч рублей: в отношении его ювелирного дома Saint Bones начали исполнительное производство, пишет Telegram-канал «Светский хроник».

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