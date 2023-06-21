Смейся до слёз

273 подписчика

12 одноклассников знаменитостей вспомнили, какими те были в школе

12 одноклассников знаменитостей вспомнили, какими те были в школе

Люди, конечно, меняются, но все же интересно, какими были в школьные годы известные люди. И не удивительно, что в сети находятся их одноклассники, которые сразу вспоминают разные истории или просто свои впечатления от теперешней знаменитости.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх