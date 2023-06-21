12 одноклассников знаменитостей вспомнили, какими те были в школе

Люди, конечно, меняются, но все же интересно, какими были в школьные годы известные люди. И не удивительно, что в сети находятся их одноклассники, которые сразу вспоминают разные истории или просто свои впечатления от теперешней знаменитости.
Люди, конечно, меняются, но все же интересно, какими были в школьные годы известные люди. И не удивительно, что в сети находятся их одноклассники, которые сразу вспоминают разные истории или просто свои впечатления от теперешней знаменитости.
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