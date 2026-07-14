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Цены на уголь из России в Китае упали из-за избытка запасов и дождей

Цены на уголь из России в Китае упали из-за избытка запасов и дождей

Российский энергетический уголь на китайском рынке столкнулся с новым снижением стоимости. На фоне сокращения потребления электроэнергии, роста запасов топлива в портах и на электростанциях, а также усиления конкуренции среди поставщиков цена ресурса на 5500 ккал опустилась примерно до 105 долларов за тонну с учетом доставки и импортной пошлины.

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