Цены на уголь из России в Китае упали из-за избытка запасов и дождей

Российский энергетический уголь на китайском рынке столкнулся с новым снижением стоимости. На фоне сокращения потребления электроэнергии, роста запасов топлива в портах и на электростанциях, а также усиления конкуренции среди поставщиков цена ресурса на 5500 ккал опустилась примерно до 105 долларов за тонну с учетом доставки и импортной пошлины.