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Кадыров показал видео с рассказом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ

Кадыров показал видео с рассказом ехавших «убивать русню» пленных бойцов ВСУ

Кадыров показал допрос бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском Пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что их якобы обманным путем привезли в Курскую область, где они уже попали в плен.

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