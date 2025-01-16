В Петербург ворвались теплые воздушные массы с запада

Плюсовая температура задержится на три дня. В Северной столице потеплело. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, новая порция теплого воздуха пришла с запада, и температура воздуха продолжит повышаться до +3…+4°С.
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