Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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О временном закрытии одной из станций МЦД-3 рассказали пассажирам из Западного Дегунина

Важное объявление для жителей Западного Дегунина. Если вы часто ездите через станцию Петровско-Разумовская на третьем диаметре (МЦД-3), пожалуйста, обратите внимание, что с 15 июля поезда перестанут здесь останавливаться.

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