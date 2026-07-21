О временном закрытии одной из станций МЦД-3 рассказали пассажирам из Западного Дегунина

Важное объявление для жителей Западного Дегунина. Если вы часто ездите через станцию Петровско-Разумовская на третьем диаметре (МЦД-3), пожалуйста, обратите внимание, что с 15 июля поезда перестанут здесь останавливаться.
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