Памфилова: на участках будут работать более 12,6 тыс. журналистов

На избирательных участках в России будут работать свыше 12,6 тыс. журналистов от более 2,4 тыс. СМИ. Об этом в четверг в ходе заседания в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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