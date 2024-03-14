Памфилова: на участках будут работать более 12,6 тыс. журналистов

На избирательных участках в России будут работать свыше 12,6 тыс. журналистов от более 2,4 тыс. СМИ. Об этом в четверг в ходе заседания в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.