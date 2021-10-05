Мировое обозрение

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На стенах бараков в Освенциме нашли антисемитские граффити

На стенах бараков в Освенциме нашли антисемитские граффити

Граффити антисемитского содержания были обнаружены на стенах деревянных бараков на территории музейного комплекса, бывшего нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше.

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