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Арбитры объяснили, почему отменили трехочковый Леброна Джеймса в концовке с «Голден Стэйт»

Арбитры объяснили, почему отменили трехочковый Леброна Джеймса в концовке с «Голден Стэйт»

«Голден Стэйт» взял верх над «Лейкерс» – 128:121.   – Почему арбитры отменили трехочковый Джеймса за 2 минуты до сирены, когда «Лейкерс» сократили отставание до 4 очков? Можно ли пересматривать эту ситуацию через 17 секунд после эпизода? – Левая нога Джеймса оказалась за пределами площадки.

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