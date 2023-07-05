Театр абсурда

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Много хозяек на одной политической кухне ...

Много хозяек на одной политической кухне ...

КВАДРАТУРА  КРУГА А может, современный мир превратился в то, во что он превратился, благодаря слишком большому количеству женщин в политике? Политика вдруг стала женским делом, соответственно, многие политические институты превратилась в женский коллектив.

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Комментарии
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Olegus
«В отличие от политиков мужчин, которые неприятны, политики женщины - просто омерзительны!» генерал КГБ Шебаршин
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12 час.
Виталий Кирпиченко
Ну что ж, нелишне попробовать и женщинам себя на главных постах в государстве, потом... Россия попробовала алкаша, к её удивлению провальной оказалась затея... Украину возглавляет клоун с отклонениями, тоже не очень успешно, но с задачей хозяев справляется -- скоро будет и &quot;последний украинец&quot;. Кого бы ещё попробовать?
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12 час.
Одиссей
так себе открытие...   Специалисты знают, что женщины более жестоки и беспощадны, чем мужчины - это эволюционно обусловлено. Мягкие, добрые, ласковые они ТОЛЬКО по отношению к СВОЕЙ семье, СВОИМ детям и, если повезет, своему мужику: как ни крути, а кормилец. А вот по отношению к ВНЕШНЕМУ миру они совершенно беспощадны. При этом, мы, мужики, представляем последствия наших поступков и потому способны нажать на тормоза, а у женщин с этим проблемы... В-общем, обилие баб, принимающих ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ решение, особенно в министерствах обороны, прямая дорога к ядерному апокалипсису....
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4 час.

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