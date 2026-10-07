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«Ювентус» начал переговоры по Бакола из «Сассуоло». 18-летнего хавбека готовы подписать зимой

«Ювентус» хочет подписать Дарриля Бакола из « Сассуоло », сообщает La Gazzetta dello Sport.  Туринский клуб начал переговоры о подписании 18-летнего полузащитника.

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