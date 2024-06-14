Западники обвинили Россию в «ускорении глобальной климатической катастрофы» и требуют $32 млрд

Война на Украине ускоряет глобальную климатическую катастрофу, пишет британская The Guardian. Согласно отчету группы экспертов по климату, климатические издержки первых двух лет войны на Украине превысили ежегодные выбросы парниковых газов, производимые 175 странами по отдельности.