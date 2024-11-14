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В Алтайском крае пациентку со СМА обеспечат лекарством за 13,6 млн рублей

В Алтайском крае пациентку со СМА обеспечат лекарством за 13,6 млн рублей

Закупку профинансируют из краевого бюджета Минздрав Алтайского края за 13,6 млн рублей закупит британский препарат "Спинраза" для пациентки со спинальной мышечной атрофией (СМА) и сопутствующими заболеваниями.

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