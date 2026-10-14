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Подмосковный врач Глухова: апатия у ребенка – признак нарушений работы щитовидки

Подмосковный врач Глухова: апатия у ребенка – признак нарушений работы щитовидки

Резкое падение успеваемости, постоянная вялость и трудности с концентрацией внимания у ребенка часто принимают за обычную лень или сезонную апатию.

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