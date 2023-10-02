В районы Новосибирской области до конца 2023 года поступят более 200 автобусов

В 32 района Новосибирской области до конца года поступят 206 автобусов. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Травников дал поручение районным администрациям ускорить проведение конкурсных процедур.
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