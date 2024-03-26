В Новосибирске наградили почётных работников культуры региона

25 марта в Новосибирске губернатор области Андрей Травников вручил благодарности министра культуры Российской Федерации, свидетельства о присвоении званий “Почётный работник культуры Новосибирской области” и “Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области”, почётную грамоту Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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