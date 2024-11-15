Трамп пообещал усердно работать над завершением конфликта на Украине

Также он намерен разобраться с непростой ситуацией на Ближнем Востоке Новый президент США Дональд Трамп пообещал очень усердно работать над завершением украинского конфликта и над ситуацией на Ближнем Востоке.
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