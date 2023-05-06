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Захарова напомнила Байдену, заявившему, что США оплачивают свои счета, размер американского госдолга

Захарова напомнила Байдену, заявившему, что США оплачивают свои счета, размер американского госдолга

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова напомнила американскому лидеру Джо Байдену, заявившему, что Соединенные Штаты оплачивают свои счета, размер их государственного долга.

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