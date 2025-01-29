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В Ливнах врачи «скорой» не смогли донести больного до машины — вызывали спасателей

В Ливнах врачи «скорой» не смогли донести больного до машины — вызывали спасателей

Сотрудники регионального управления МЧС поделились итогами дежурных суток. Всего за последние 24 часа зафиксировано 11 выездов, шесть из них на тушение пожаров и пять — на ликвидацию возгораний и помощь населению.

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