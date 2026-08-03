Роскошный максимум:закатный круиз на культовой Riva и ужин под звездами от отеля Metropole Monte-Carlo

Metropole Monte-Carlo – уже давно не просто отель, а целая философия стиля и наслаждения жизнью. Расположенный в самом сердце княжества рядом с Казино, музеями, зелеными парками и садами, он сохранил дух Прекрасной эпохи и тонкую эстетику, оставаясь при этом абсолютно современным.