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Роскошный максимум:закатный круиз на культовой Riva и ужин под звездами от отеля Metropole Monte-Carlo

Роскошный максимум:закатный круиз на культовой Riva и ужин под звездами от отеля Metropole Monte-Carlo

Metropole Monte-Carlo – уже давно не просто отель, а целая философия стиля и наслаждения жизнью. Расположенный в самом сердце княжества рядом с Казино, музеями, зелеными парками и садами, он сохранил дух Прекрасной эпохи и тонкую эстетику, оставаясь при этом абсолютно современным.

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