Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карин Жан-Пьер заявила, что ролики со странным поведением Байдена на публике – это монтаж

Карин Жан-Пьер заявила, что ролики со странным поведением Байдена на публике – это монтаж

Вот это да! Я просто не поверил своим глазам, когда прочитал! Знаете, когда такое бывает, когда долго-долго мучаешься и набираешь опыт в таком важном навыке, как очковтирательство, а потом бац! Апнул новый левл и идешь такой весь крутой, ну весь такой в ДольчеГабанна! Вжух, крутатень! Наша любимая Карин-Жан Пьер апнула новый левл и перешагнула через планку этодругина, выйдя в совершенно новую полоскать бытия - "Этомонтажа" Такого вы еще не видели, предупреждаем заранее! В общем, слушайте : «Вместо того, чтобы говорить о результатах работы президента на посту, а я имею в виду его победы на законодательном уровне, то, что он смог сделать для американского народа по всей стране, мы видим эти фальшивки, эти подтасованные видео про президента.

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