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Серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Стретович завершил карьеру

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Стретович завершил карьеру

Российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру. «Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлёты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене.

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