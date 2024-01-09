Серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Стретович завершил карьеру

Российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру. «Моя карьера длиной в 21 год была яркой, интересной, были взлёты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене.
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