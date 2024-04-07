Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области

Он может составить более 21 млрд рублей В ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин озвучил стоимость ущерба, нанесенного жилью в результате наводнения.
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