Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбургской области

Он может составить более 21 млрд рублей В ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Оренбургской области замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин озвучил стоимость ущерба, нанесенного жилью в результате наводнения.