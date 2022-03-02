Генсек КФФ Айтхожин покидает свой пост (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что генеральный секретарь КФФ Азамат Айтхожин покидает свой пост. Детали его ухода пока неизвестны.

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