Ученые создали мышей с суперслухом

Ученые во главе с нейробиологами Линг Чао Джи и Габриэль Корфас создали мышей с суперслухом. В распоряжении издания PLOS Biology появились материалы исследования ученых Мичиганского медицинского научно-исследовательского института слуха Кресге.
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