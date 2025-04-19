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Когда будет конец Света по мнению евреев?

Когда будет конец Света по мнению евреев?

Известно, что текст Торы продиктован Моисею самим Всевышним. Впоследствии эти божественные предписания осмысливались многочисленными еврейскими мудрецами, дополнялись и разъяснялись ими.

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Комментарии
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А
Александр
как только эти иуды захватят власть во всём мире окончательно, вот тогда и наступит конец света!!!
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13 час.
Юрий
уважаемый, они уже давно во власти почти всех государств ........ а вы что явный антисемист ?????
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7 час.
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