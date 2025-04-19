Известно, что текст Торы продиктован Моисею самим Всевышним. Впоследствии эти божественные предписания осмысливались многочисленными еврейскими мудрецами, дополнялись и разъяснялись ими.
Когда будет конец Света по мнению евреев?
Комментарии
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А
Александр
как только эти иуды захватят власть во всём мире окончательно, вот тогда и наступит конец света!!!
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13 час.
Юрий
уважаемый, они уже давно во власти почти всех государств ........ а вы что явный антисемист ?????
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7 час.
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